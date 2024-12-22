Манчестер Юнайтед пропустив рекордну для себе кількість голів зі стандартів за календарний рік

Манчестер Юнайтед завершує 2024 рік із рекордною кількістю пропущених голів зі стандартних положень за календарний рік.

"Манкуніанці" програли Борнмуту з рахунком 0:3, а перший гол було забито після навісу зі штрафного. Удар головою Хейсена став 17 м'ячем, який МЮ пропустив зі стандарту у 2024 році.

Це найбільша кількість пропущених таким чином голів за всі 32 роки існування Англійської Прем'єр-ліги.

Гол з пенальті у виконанні Клюйверта у другому таймі довів цю кількість до 18.

Зазначимо, що МЮ вперше з 1989 року зустрічає Різдво у нижній частині турнірній таблиці АПЛ.

Раніше розгром від "вишень" прокоментував головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім.