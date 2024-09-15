Металіст зіграє проти Буковини, ФСК Маріуполь зустрінеться з Кудрівкою у 7 турі Першої ліги

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 3 матчі 7 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, харківський Металіст зустрінеться з Буковиною, а ФСК Маріуполь поміряється силами з Кудрівкою.

Розклад матчів Першої ліги на 15 вересня

14:00. Металіст – Буковина

16:00. Нива Т – Агробізнес

17:00. ФСК Маріуполь – Кудрівка

Нагадаємо, напередодні сумська Вікторія здобула розгромну перемогу над ФСК Маріуполем, ЮКСА не залишила шансів Кременю з Кременчука, а Металіст 1925 здобув свою першу перемогу у виїзному матчі проти запорізького Металурга.

Наразі в таблиці чемпіонату лідирує Агробізнес – в активі команди 15 очок після серії з п'яти перемог. Напередодні наставник клубу Олександр Чижевський розповів, що комунікація з президентом колективу відбувається в телефонному форматі, адже він перебуває на фронті.