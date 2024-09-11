Вікторія розгромила ФСК Маріуполь, ЮКСА декласувала Кремінь у 6 турі Першої ліги

Сьогодні, 11 вересня, відбулося 2 матчі в межах 6 туру Першої ліги України з футболу.

Сумська Вікторія здобула розгромну перемогу над ФСК Маріуполем, а ЮКСА з села Тарасівки Київської області не залишила шансів Кременю з Кременчука.

Чемпіонат України – Перша ліга

6 тур, 11 вересня

ФСК Маріуполь – Вікторія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 29 Ульянов, 0:2 - 45 Паламар, 0:3 - 76 Євпак, 0:4 - 82 Данилюк

ЮКСА — Кремінь 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Кастро, 2:0 - 18 Геррейро, 3:0 - 20 Геррейро, 4:0 - 50 Кастро, 5:0 - 51 Євдокимов

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі:

13:00. Кудрівка — Полтава

14:30. Прикарпаття — Нива Тернопіль

15:15. Агробізнес — Поділля

16:00. Минай — Епіцентр

Нагадаємо, у попередньому турі Полтава здобула мінімальну перемогу над сумською Вікторією, Кудрівка здолала Кремінь у матчі з вилученням, а Прикарпаття втратило перемогу над Поділлям.

Наразі лідерами груп A і В є Полтава та Агробізнес, в їхньому активі 10 і 12 очок відповідно. Зазначимо, що напередодні закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.