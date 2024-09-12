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Металіст 1925 здобув дебютну перемогу в Першій лізі-2024/25

Ігор Чернявський — 12 вересня, 15:27
Металіст 1925 здобув дебютну перемогу в Першій лізі-2024/25

Металіст 1925 здобув мінімальну перемогу у виїзному матчі 6 туру Першої ліги проти запорізького Металурга.

Матч завершився з рахунком 2:1. Харків’яни вели у два м’ячі за 10 хвилин до кінця основного часу, але господарам вдалося відродити інтригу завдяки голу Данила Фальковського. Втім, на більше запорожці не спромоглися.

Перша ліга
6 тур, 12 вересня

Металург Запоріжжя — Металіст 1925 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Сидоров 36, 0:2 — Юрченко 70, 1:2 — Фальковський 81

Для Металіста 1925 ця перемога стала першою в Першій лізі сезону-2024/25. До цього харків’яни тричі зіграли внічию та зазнали однієї поразки. Наразі команда Патріка ван Леувена з шістьма очками посідає 6 місце в турнірній таблиці.

Металург має у своєму активі 5 залікових пунктів та розташовується слідом за командою Патріка ван Леувена, на сьомій позиції.

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