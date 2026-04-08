Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зібрані кошти з матчу УПЛ підуть на допомогу родинам загиблих фанатів

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 12:17
ФК Кривбас

Матч 24 туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом і Рухом буде присвячений пам'яті полеглих на війні ультрас.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Усі зібрані кошти із продажу квитків будуть направлені на допомогу сім'ям загиблих фанатів.

"Разом із фондом "Трибуна героїв" ми присвячуємо цей поєдинок пам'яті полеглих ультрас. Усі зібрані кошти підуть на допомогу сім'ям загиблих фанатів. Ваша присутність на стадіоні – це знак поваги та реальний внесок у важливу справу. Це більше, ніж футбол", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що цей поєдинок відбудеться 19 квітня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник". Він має розпочатись о 13.00.

Раніше була інформація, що попередній домашній матч Кривбаса був під загрозою зриву. Все через фінансову заборгованість перед футболістами, які готові були бойкотувати гру з ЛНЗ.

Читайте також :
Останні новини