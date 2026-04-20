Не будемо заважати: у Кривбасі висловилися відносно трансферної політки клубу

Кривбас силоміць не буде утримувати гравців команди, включно з лідерами, якщо по ним надійдуть привабливі пропозиції щодо продажу.

Про це у коментарі пресслужбі клубу заявив гендиректор команди Володимир Баєнко.

"Якщо буде приваблива пропозиція, яка влаштує президента клубу, тренера – ми завжди декларували те, що не будемо заважати футболісту переходити в інший клуб, якщо це влаштовує ФК Кривбас, якщо це влаштовує самого виконавця.



Кожне трансферне вікно робимо трансфери: як підписуємо футболістів, так і продаємо. Філософія і стратегія, яка озвучена президентом – побудова бізнесу в клубі; клуб як бізнес-проєкт, якщо правильно сказати", – пояснив Баєнко.