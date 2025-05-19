Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду замість ван Леувена
Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду до заключних матчів сезону.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, керівництво харківського клубу ухвалило рішення довірити команду помічнику Патріка ван Леувена – Олександру Чижову.
Допомагати екстренеру Зорі та Шахтаря будуть Максим Цвіренко та фахівець з воротарів Сергій Вольваков.
Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.
Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.
Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ. Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши Буковину.