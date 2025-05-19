Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду замість ван Леувена

Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду до заключних матчів сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво харківського клубу ухвалило рішення довірити команду помічнику Патріка ван Леувена – Олександру Чижову.

Допомагати екстренеру Зорі та Шахтаря будуть Максим Цвіренко та фахівець з воротарів Сергій Вольваков.

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ. Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши Буковину.