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Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду замість ван Леувена

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 13:15
Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду замість ван Леувена
Патрік ван Леувен
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 визначився з тренером, який готуватиме команду до заключних матчів сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво харківського клубу ухвалило рішення довірити команду помічнику Патріка ван Леувена – Олександру Чижову.

Допомагати екстренеру Зорі та Шахтаря будуть Максим Цвіренко та фахівець з воротарів Сергій Вольваков.

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ. Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши Буковину.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен

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