Кудрівка переграла Агробізнес, СК Полтава скористалась поразкою Металіста 1925

Сьогодні, 18 травня, відбулась низка матчів в межах сьомого туру Першої ліги України.

СК Полтава скористалась поразкою Металіста 1925 та перегравши Буковину вийшла на "чисте" друге місце у турнірній таблиці.

ЮКСА та Металіст забили шість м'ячів на двох, але не змогли з'ясувати сильнішого. Кудрівка, своєю чергою, здобула комфортну перемогу над Агробізнесом.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

7 тур, 18 травня

Група підвищення у класі

Кудрівка – Агробізнес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Рогозинський, 16, 2:0 – Лєгостаєв, 26

СК Полтава – Буковина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Щербак, 21, 2:0 – Марусич, 65

ЮКСА – Металіст 3:3 (2:0)

Голи: 1:0 – Кононов, 29, 2:0 – Ситніков, 44, 2:1 – Луців, 59 (пен.), 2:2 – Луців, 64 (пен.), 2:3 – Федорів, 73, 3:3 – Співаков, 90+1

Група вибування

8 тур

Нива Тернопіль – Металург 0:0

Зазначимо, що матч Минай – Кремінь не відбувся через неявку гостей.