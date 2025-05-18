Металіст 1925 відсторонив ван Леувена від роботи з командою

Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Про це повідомила пресслужба харків'ян.

Наразі невідомо, хто буде готувати футболістів до матчу восьмого туру Першої ліги – про це Металіст 1925 повідомить пізніше.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ.

Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши сьогодні Буковину.

До харківського клубу ван Леувен був головним тренером луганської Зорі та донецького Шахтаря.

Раніше став відомий річний бюджет Металіста 1925, який перевищує показники деяких клубів Прем'єр-ліги.