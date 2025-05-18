Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 відсторонив ван Леувена від роботи з командою

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 19:13
Металіст 1925 відсторонив ван Леувена від роботи з командою
Патрік ван Леувен
Металіст 1925

Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Про це повідомила пресслужба харків'ян.

Наразі невідомо, хто буде готувати футболістів до матчу восьмого туру Першої ліги – про це Металіст 1925 повідомить пізніше.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ.

Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши сьогодні Буковину.

До харківського клубу ван Леувен був головним тренером луганської Зорі та донецького Шахтаря.

Раніше став відомий річний бюджет Металіста 1925, який перевищує показники деяких клубів Прем'єр-ліги.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен

Ван Леувен пояснив відхід Гармаша з Металіста 1925
Металіст 1925 не зумів обіграти Буковину: огляд матчу
Знову 25. Як харківський криптокороль вирішив увійти у футбол – і зазнав невдачі
Ван Леувен: Я не дивився на те, що команда грає в Першій лізі
Було декілька помилок бригади арбітрів: Ван Леувен невдоволений суддівством у матчі проти Полтави

Останні новини