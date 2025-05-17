Поділля поступилось Фенікс-Маріуполю у Першій лізі

У суботу, 17 травня, відбулися матчі чемпіонату України у Першій лізі.

У першій зустрічі ігрового дня Поділля вдома поступилось Фенікс-Маріуполю з рахунком 1:2. Клуб з Хмельницького після поразки залишився на 15-му місці у зоні перехідних матчів.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група вибування, 8 тур

17 травня

Поділля – ФСК Маріуполь 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Богданов, 0:2 – 62 Непейпієв, 1:2 – 63 Шаврін

15:00 Минай – Кремінь

Група підвищення у класі

15:00 Металіст 1925 – Епіцентр

Нагадаємо, у попередньому турі Епіцентр достроково став чемпіоном Першої ліги, Металіст 1925 наздогнав СК Полтаву.