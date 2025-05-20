У Металісті 1925 підтвердили, що до заключного матчу в Першій лізі команду готуватиме Чижов

До завершального матчу чемпіонської групи Першої ліги проти Агробізнеса Металіст 1925 буде готувати Олександр Чижов.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

38-річний Олександр Чижов працює у тренерському штабі Металіста 1925 з серпня минулого року. Окрім того, він має досвід роботи в Шахтарі, Зорі та юнацькій команді Ворскли.

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ. Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши Буковину.