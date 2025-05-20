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У Металісті 1925 підтвердили, що до заключного матчу в Першій лізі команду готуватиме Чижов

Олексій Мурзак — 20 травня 2025, 22:35
У Металісті 1925 підтвердили, що до заключного матчу в Першій лізі команду готуватиме Чижов
Олександр Чижов
ФК Металіст 1925

До завершального матчу чемпіонської групи Першої ліги проти Агробізнеса Металіст 1925 буде готувати Олександр Чижов.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

38-річний Олександр Чижов працює у тренерському штабі Металіста 1925 з серпня минулого року. Окрім того, він має досвід роботи в Шахтарі, Зорі та юнацькій команді Ворскли.

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

Нідерландський фахівець працює з командою з 2024 року і наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги за один тур до завершення чемпіонату, набравши 35 очок до свого активу.

Напередодні харківський колектив поступився Епіцентру, надавши чудову можливість СК Полтаві обійти себе у таблиці в боротьбі за вихід до УПЛ. Підопічні Сисенка скористались цією можливістю, здолавши Буковину.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга

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