Харків відреагував на бажання свого футболіста грати за російський клуб

Віцепрезидент футбольного клубу Харків Юрій Коротун відреагував щодо скандальної ситуації з нападником команди Олексієм Сидоровим, який має намір грати у Росії.

Його слова передає пресслужба клубу.

25-річний футболіст виїхав за кордон попри чинний контракт із харківською командою, який спливає 30 червня 2028 року та наразі намагається зареєструватися в російському аматорському клубі.

"Ситуація наступна. Минулого тижня ми отримали повідомлення від УАФ про те, що у системі TMS (Transfer Matching System) з'явився запит на видачу міжнародного трансферного сертифікату на футболіста Сидорова, у зв'язку з його переходом до аматорського клубу з країни-агресора. Сказати, що ми були шоковані, – це не сказати нічого. Після того, як Олексій рік тому незаконним шляхом самовільно залишив країну і наш клуб, він пішов далі – і тепер хоче грати у футбол на "болотах".

Ми не виключаємо, що спроба Сидорова спочатку отримати можливість виступати за аматорський клуб може бути своєрідною схемою обходу трансферних правил щодо "bridge transfer" — за якою справжній вигодоздобувач разом із Сидоровим використовують аматорський колектив як проміжний клуб, а справжній зацікавлений клуб випливе пізніше.

Я нагадаю: Олексій Сидоров має чинний контракт із нашим клубом до 2028 року. Саме тому ми вважаємо принципово важливим, щоб ця ситуація була належним чином розглянута ФІФА. Не можна допустити, щоб порушення чинного контракту на одному етапі згодом дозволило футболісту легалізувати свій статус через інший клуб і фактично обійти встановлені правила", – зазначив функціонер.