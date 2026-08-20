Харків відреагував на появу свого футболіста у заявці російського клубу

Футбольний клуб Харків відреагував щодо скандальної ситуації з нападником команди Олексієм Сидоровим, який у 2025 році самовільно залишив колектив та покинув Україну.

Харків'яни опублікували свою реакцію у соціальних мережах.

25-річний футболіст виїхав за кордон попри чинний контракт із харківською командою, який спливає 30 червня 2028 року.

Харків'яни неодноразово зверталися з вимогою до форварда щодо його повернення у розташування команди та виконання контрактних зобов'язань. Сидоров ці вимоги успішно проігнорував.

Тепер стало відомо, що Олексій виплив у ворожій Росії. 18 серпня 2026 року Харків отримав інформацію про надходження в системі FIFA TMS запиту від російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на Сидорова для його реєстрації за російський клуб RVСhellendzh у статусі аматора.

"Футбольний клуб Харків категорично засуджує такі дії Сидорова та залишає за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством України, регламентними нормами УАФ і ФІФА порядку та звертається до Української Асоціації футболу з проханням вжити усі можливі необхідні заходи щодо захисту інтересів афілійованого до УАФ клубу, у зв'язку з переходом футболіста, який має чинний діючий контракт", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в Україні Сидоров пограв за Колос (9 ігор), Харків (41) та запорізький Металург (29).

Раніше повідомлялося, що футболіст відмовився повертатися в Україну через сімейні обставини попри ультиматум харківського клубу.