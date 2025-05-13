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Більше ніж у клубів УПЛ: став відомий бюджет Металіста 1925

Олександр Булава — 13 травня 2025, 20:58
Більше ніж у клубів УПЛ: став відомий бюджет Металіста 1925
ФК Металіст 1925

Клуб Першої ліги харківський Металіст 1925 має один з найбільших бюджетів серед українських клубів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На сезон-2024/25 харківський колектив мав бюджет у 20 млн доларів, що є більше ніж у багатьох клубів Української Прем'єр-ліги.

Попри фінансову стабільність Металіст 1925 не гарантував собі підвищення у класі. "Жовто-сині" йдуть на  другій позиції Першої ліги, випереджаючи СК Полтаву лише за додатковими показниками.

Раніше повідомлялося, що наставник Олександрії Руслан Ротань влітку може очолити харківський колектив.

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