Більше ніж у клубів УПЛ: став відомий бюджет Металіста 1925
ФК Металіст 1925
Клуб Першої ліги харківський Металіст 1925 має один з найбільших бюджетів серед українських клубів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
На сезон-2024/25 харківський колектив мав бюджет у 20 млн доларів, що є більше ніж у багатьох клубів Української Прем'єр-ліги.
Попри фінансову стабільність Металіст 1925 не гарантував собі підвищення у класі. "Жовто-сині" йдуть на другій позиції Першої ліги, випереджаючи СК Полтаву лише за додатковими показниками.
Раніше повідомлялося, що наставник Олександрії Руслан Ротань влітку може очолити харківський колектив.