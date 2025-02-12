Син легенди Динамо став гравцем Металіста 1925

19-річний футболіст київського Динамо Олексій Гусєв перейшов у харківський Металіст 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що талановитий захисник виступатиме за харків'ян на правах оренди до кінця поточного сезону. Він обрав собі 40 номер.

Олексій – син легендарного ексгравця Динамо Олега Гусєва. Він грає на позиції правого захисника, також може діяти вище на фланзі. За першу команду поки не дебютував.

Торік Гусєв-молодший захищав кольори юнацької збірної України на Євро-2024. У кожному з чотирьох матчів фулбек відіграв по 90 хвилин та допоміг команді дійти до півфіналу турніру.

Першу частину сезону-2024/25 Гусєв на правах оренди провів у луганські Зорі. За основну команду зіграв у 2 поєдинках. Ще 4 матчі провів за юніорську команду.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав Іллю Крупського. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.