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Степаненко зрівнявся з Коноплянкою за кількістю матчів за збірну: хто попереду

Микола Дендак — 14 жовтня, 22:25
Степаненко зрівнявся з Коноплянкою за кількістю матчів за збірну: хто попереду
Тарас Степаненко
ФК Шахтар

Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко зіграв 87-й матч за національну команду та зрівнявся за цим показником з Євгеном Коноплянкою.

Обидва футболісти наразі посідають 8-9 місце за кількістю ігор за збірну України. На 7 сходинці знаходиться теперішній наставник Динамо Олександр Шовковський (92 поєдинки).

Хто зіграв найбільше матчів за збірну України

  1. Анатолій Тимощук – 144;
  2. Андрій Ярмоленко – 124;
  3. Андрій Шевченко – 111;
  4. Андрій Пятов – 102;
  5. Руслан Ротань – 100;
  6. Олег Гусєв – 98;
  7. Олександр Шовковський – 92;
  8. Тарас Степаненко – 87;
  9. Євген Коноплянка – 87;
  10. Сергій Ребров – 75.

Зауважимо, що 87-й вихід на поле стався для Степаненка у матчі 4 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 проти Чехії. Чемпіон веде для вас текстовий онлайн зустрічі.

У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.

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