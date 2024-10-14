Степаненко зрівнявся з Коноплянкою за кількістю матчів за збірну: хто попереду
Тарас Степаненко
ФК Шахтар
Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко зіграв 87-й матч за національну команду та зрівнявся за цим показником з Євгеном Коноплянкою.
Обидва футболісти наразі посідають 8-9 місце за кількістю ігор за збірну України. На 7 сходинці знаходиться теперішній наставник Динамо Олександр Шовковський (92 поєдинки).
Хто зіграв найбільше матчів за збірну України
- Анатолій Тимощук – 144;
- Андрій Ярмоленко – 124;
- Андрій Шевченко – 111;
- Андрій Пятов – 102;
- Руслан Ротань – 100;
- Олег Гусєв – 98;
- Олександр Шовковський – 92;
- Тарас Степаненко – 87;
- Євген Коноплянка – 87;
- Сергій Ребров – 75.
Зауважимо, що 87-й вихід на поле стався для Степаненка у матчі 4 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 проти Чехії. Чемпіон веде для вас текстовий онлайн зустрічі.
У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.