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Україна U-19 — Італія U-19: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 20 липня, 00:18
Україна U-19 — Італія U-19: онлайн-трансляція

21 липня збірна України U-19 зустрічається з однолітками з Італії в межах завершального туру групового етапу юнацького Євро-2024.

Поєдинок відбудеться 21 липня на стадіоні "Інвер Парк" в Ларні (Північна Ірландія). Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проводить для вас текстовий онлайн матчу.

Зазначимо, що в першій грі підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, а в другому не змогли обіграти Норвегію U-19. Напередодні збірна Італії достроково виграла групу A.

збірна України U-19

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