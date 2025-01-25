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Кінець саги: Металіст 1925 оголосив про підписання Крупського

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 18:50
Кінець саги: Металіст 1925 оголосив про підписання Крупського
Ілля Крупський
УАФ

Металіст 1925 оголосив про підписання захисник Ворскли та молодіжної збірної України Іллі Крупського.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Його контракт з новим клубом розрахований на 4 роки. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Полтаві на правах оренди.

Правий захисник має у своєму активі виступи у складі юнацької та молодіжної збірної України. Був учасником Олімпіади в Парижі у складі олімпійської збірної.

У свої 20 років має майже пів сотні матчів на рівні УПЛ, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, на Крупського також претендував донецький Шахтар. Як відомо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року.

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