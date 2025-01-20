Крупський до кінця сезону залишиться у Ворсклі: джерело повідомило причину

Захисник Ворскли Ілля Крупський після переходу в Металіст 1925 продовжить виступати за полтавський клуб на правах оренди до закінчення сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, 20-річний футболіст та Металіст 1925 одразу після підписання контракту почали пошук клубу рівня вищої ліги. Там 20-річний захисник мав провести другу частину сезону замість того, щоб починати у квітні виступи у чемпіонській групі ПФЛ, де він зіграв би лише 8 матчів.

Розглядалися і закордонні варіанти – зокрема болгарський Лудогорець. Але в підсумку було ухвалене фінальне рішення: найближчі 5 місяців Крупський відіграє на правах оренди у Ворсклі, якій і належав до резонансного трансферу у Металіст 1925.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського. Втім, пізніше повідомлялося, що Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.