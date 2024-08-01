Зоря орендувала двох гравців Динамо

Олексій Гусєв та Беніто на правах оренди перейшли з Динамо в Зорю.

Про це повідомив луганський клуб на своєму офіційному сайті.

Олексій — син легендарного ексгравця Динамо Олега Гусєва. Він грає на позиції правого захисника, також може діяти вище на фланзі. За першу команду поки не дебютував. Нещодавно Гусєв-молодший захищав кольори юнацької збірної України на Євро-2024. У кожному з чотирьох матчів фулбек відіграв по 90 хвилин.

Беніто належить Динамо з початку 2020 року. На його рахунку 3 голи та 3 асисти в 35 матчах. Раніше кияни вже відавали нігерійського форварда в оренду донецькому Олімпіку та хорватській Гориці.