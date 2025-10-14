Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став дванадцятим гравцем в історії, який забив 10 м'ячів за збірну України з футболу.
Свій 10-й гол футболіст забив у грі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року проти Азербайджану. Його результативний удар виявився переможним для команди Сергія Реброва.
За всю історію 10+ голів за збірну забивали лише Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук, Ребров, Циганков, Гусєв, Назаренко, Зінченко, Довбик та Селезньов.
В списку бомбардирів збірної Малиновський піднявся на 12 місце та випередив Андрія Воробея й Андрія Гусіна, у яких 9 голів. Найкращим голеадором в історії залишається Андрій Шевченко.
Найкращі бомбардири збірної України в історії
- Андрій Шевченко – 48
- Андрій Ярмоленко – 46
- Євген Коноплянка – 21
- Роман Яремчук – 17
- Сергій Ребров – 15
- Віктор Циганков – 13
- Олег Гусєв – 13
- Сергій Назаренко – 12
- Олександр Зінченко – 12
- Артем Довбик – 11
- Євген Селезньов – 11
- Руслан Малиновський – 11
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.
Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.