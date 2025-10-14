Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 11:10
Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України
Руслан Малиновський
УАФ

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став дванадцятим гравцем в історії, який забив 10 м'ячів за збірну України з футболу.

Свій 10-й гол футболіст забив у грі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року проти Азербайджану. Його результативний удар виявився переможним для команди Сергія Реброва.

За всю історію 10+ голів за збірну забивали лише Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук, Ребров, Циганков, Гусєв, Назаренко, Зінченко, Довбик та Селезньов.

В списку бомбардирів збірної Малиновський піднявся на 12 місце та випередив Андрія Воробея й Андрія Гусіна, у яких 9 голів. Найкращим голеадором в історії залишається Андрій Шевченко.

Найкращі бомбардири збірної України в історії

  1. Андрій Шевченко – 48
  2. Андрій Ярмоленко – 46
  3. Євген Коноплянка – 21
  4. Роман Яремчук – 17
  5. Сергій Ребров – 15
  6. Віктор Циганков – 13
  7. Олег Гусєв – 13
  8. Сергій Назаренко – 12
  9. Олександр Зінченко – 12
  10. Артем Довбик – 11
  11. Євген Селезньов – 11
  12. Руслан Малиновський – 11

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Євген Коноплянка Назаренко Сергій Ребров Євген Селезньов Віктор Циганков Андрій Шевченко Роман Яремчук Андрій Ярмоленко Артем Довбик Чемпіонат світу-2026 з футболу ЧС-2026 Руслан Малиновський Олег Гусєв Чемпіонат світу з футболу 2026 збірна Азербайджану з футболу

Збірна України з футболу

Богданов пояснив, чому збірна України пропустила гол у грі з Азербайджаном: помилилися два гравці
Календар та результати матчів збірної України у 2025 році
Алієв – про гру з Азербайджаном: У деяких моментах не пощастило
Сабо назвав гравця, який потрібен збірній України
Гуцуляк – про свій гол: Награвали такі моменти, але не на мене

Останні новини