Малиновський став 12-м гравцем в історії, який забив 10 голів за збірну України

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став дванадцятим гравцем в історії, який забив 10 м'ячів за збірну України з футболу.

Свій 10-й гол футболіст забив у грі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року проти Азербайджану. Його результативний удар виявився переможним для команди Сергія Реброва.

За всю історію 10+ голів за збірну забивали лише Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук, Ребров, Циганков, Гусєв, Назаренко, Зінченко, Довбик та Селезньов.

В списку бомбардирів збірної Малиновський піднявся на 12 місце та випередив Андрія Воробея й Андрія Гусіна, у яких 9 голів. Найкращим голеадором в історії залишається Андрій Шевченко.

Найкращі бомбардири збірної України в історії

Андрій Шевченко – 48 Андрій Ярмоленко – 46 Євген Коноплянка – 21 Роман Яремчук – 17 Сергій Ребров – 15 Віктор Циганков – 13 Олег Гусєв – 13 Сергій Назаренко – 12 Олександр Зінченко – 12 Артем Довбик – 11 Євген Селезньов – 11 Руслан Малиновський – 11

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию (1:1) зі збірною Азербайджану.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією (5:3), а також мінімально здолати Азербайджан (2:1) в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.