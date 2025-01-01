Грозний: Якщо Судаков і Шапаренко не підуть найближчим часом, то вже не покинуть УПЛ

В’ячеслав Грозний вважає, що футболістам збірної України Миколі Шапаренку та Георгію Судакову потрібно терміново покинути УПЛ, інакше вони ризикують залишитися тут назавжди, як Олег Гусєв чи Віталій Буяльський.

Його слова передає Sportnews.

" Можу сказати, що Судакову й Шапаренку треба їхати з Української Прем’єр-ліги. Послухайте, вони дуже талановиті гравці. Коли вони будуть тренуватися з топовими гравцями в топовому клубі, то вони будуть прогресувати. Якщо вони ще рік-два залишаться тут, то вже не поїдуть, як Гусєв і Буяльський.

Чому Гусєв і Буяльський не поїхали? Тому що філософія київського Динамо полягає в тому, що вони хочуть залишити своїх лідерів як особистостей для наступних поколінь. Я розмовляв з Ігорем Михайловичем, і він каже: "Я б хотів, щоб вони були прикладом". Гусєв не просто так тренером став. Я думаю, що і Буяльський потім буде ", – сказав Грозний.

Нагадаємо, найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано саме Судакова. Шапаренко ж опинився на 4 місці.