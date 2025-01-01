Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грозний: Якщо Судаков і Шапаренко не підуть найближчим часом, то вже не покинуть УПЛ

Микола Дендак — 1 січня 2025, 12:35
Грозний: Якщо Судаков і Шапаренко не підуть найближчим часом, то вже не покинуть УПЛ

В’ячеслав Грозний вважає, що футболістам збірної України Миколі Шапаренку та Георгію Судакову потрібно терміново покинути УПЛ, інакше вони ризикують залишитися тут назавжди, як Олег Гусєв чи Віталій Буяльський.

Його слова передає Sportnews.

"Можу сказати, що Судакову й Шапаренку треба їхати з Української Прем’єр-ліги. Послухайте, вони дуже талановиті гравці. Коли вони будуть тренуватися з топовими гравцями в топовому клубі, то вони будуть прогресувати. Якщо вони ще рік-два залишаться тут, то вже не поїдуть, як Гусєв і Буяльський.
Чому Гусєв і Буяльський не поїхали? Тому що філософія київського Динамо полягає в тому, що вони хочуть залишити своїх лідерів як особистостей для наступних поколінь. Я розмовляв з Ігорем Михайловичем, і він каже: "Я б хотів, щоб вони були прикладом". Гусєв не просто так тренером став. Я думаю, що і Буяльський потім буде", – сказав Грозний.

Нагадаємо, найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано саме Судакова. Шапаренко ж опинився на 4 місці.

Віталій Буяльський Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Микола Шапаренко Георгій Судаков Вячеслав Грозний Шахтар Донецьк Олег Гусєв

Вячеслав Грозний

Грозний: Моє бачення – нам не потрібно критикувати Реброва
Грозний: У Чехії немає таких конструктивних футболістів, як Шапаренко та Судаков
Грозний назвав причини невдалої гри Довбика за збірну України
Грозний: Треба віддати належне Кривбасу, мені подобається їхня гра
Грозний: Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник

Останні новини