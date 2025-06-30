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Металіст 1925 опублікував розклад контрольних матчів

Олег Дідух — 30 червня 2025, 12:17
Металіст 1925 опублікував розклад контрольних матчів
Младен Бартулович
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 проведе шість контрольних матчів на передсезонних тренувальних зборах у Австрії.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

На збори Металіст 1925 вирушив у п’ятницю, 27 червня. Свій перший поєдинок команда Младена Бартуовича проведе вже у понеділок, 30 червня, проти румунського Ботошані. Із 6 суперників Металіста 1925 – німецькі клуби.

Розклад контрольних матчів Металіста 1925:

  • 30.06. ФК Ботошані (Румунія)
  • 02.07. Панатінаїкос (Греція)
  • 07.07. Карабах (Азербайджан)
  • 16.07. Вальдхов (Німеччина)
  • 19.07. ФК Бохум (Німеччина)
  • 22.07. Боруссія Менхенгладбах (Німеччина)

Раніше повідомлялося про те, що Металіст 1925 веде переговори з іноземним клубом щодо продажу півзахисника Івана Калюжного.

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