Металіст 1925 опублікував розклад контрольних матчів

Металіст 1925 проведе шість контрольних матчів на передсезонних тренувальних зборах у Австрії.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

На збори Металіст 1925 вирушив у п’ятницю, 27 червня. Свій перший поєдинок команда Младена Бартуовича проведе вже у понеділок, 30 червня, проти румунського Ботошані. Із 6 суперників Металіста 1925 – німецькі клуби.

Розклад контрольних матчів Металіста 1925:

30.06. ФК Ботошані (Румунія)

02.07. Панатінаїкос (Греція)

07.07. Карабах (Азербайджан)

16.07. Вальдхов (Німеччина)

19.07. ФК Бохум (Німеччина)

22.07. Боруссія Менхенгладбах (Німеччина)

Раніше повідомлялося про те, що Металіст 1925 веде переговори з іноземним клубом щодо продажу півзахисника Івана Калюжного.