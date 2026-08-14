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Тепер ми будемо боротися за вершину УПЛ: Полісся підкололо Динамо після вильоту з Ліги конференцій

Софія Кулай — 14 серпня 2026, 09:34
Тепер ми будемо боротися за вершину УПЛ: Полісся підкололо Динамо після вильоту з Ліги конференцій
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Пресслужба житомирського Полісся відреагувала на поразку київського Динамо від азербайджанського Карабаха (0:2) у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій-2026/27, яка позбавила "біло-синіх" виступів у єврокубках.

Житомиряни, які вилетіли від данського Копенгагена у 2-му раунді кваліфікації ЛК, зазначили, що тепер вони боротимуться із киянами у новому розіграші УПЛ-2026/27 у рівних умовах.

"Це тепер ми будемо боротися за вершину УПЛ з Динамо Київ у рівних умовах", – написала пресслужба "вовків".

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У житомирському клубі пригадали фразу Віталія Буяльського, яку він сказав наприкінці чемпіонського сезону УПЛ-2024/25. Ці слова одразу перетворилися у легендарний мем: "Вершина єврокубків ще попереду".

Після фінального свистка результат протистояння прокоментували головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк та півзахисник Володимир Бражко.

Нагадаємо, що у новому сезоні УПЛ команда Костюка взяла участь лише в одному із двох зіграних турів. Гра проти Лівого Берега була перенесена через виступи киян у єврокубках. Натомість поєдинок проти рівненського Вереса у 2-му турі відбувся та закінчився валідольною перемогою "біло-синіх" (2:1).

Тоді як Полісся у двох стартових турах показало максимальний результат – 6 очок. Підопічні Руслана Ротаня здобули перемогу над одеським Чорноморцем (2:1) та здолали Харків (3:1).

Вже у неділю, 16 серпня, Динамо прийме ковалівський Колос. Початок – о 18:00. А от житомирський колектив зіграє проти вдома луганської Зорі – 17 серпня о 18:00. 

Напередодні старту 3-го туру "вовки" посідають 3-тє місце, а кияни – 5-те. 

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