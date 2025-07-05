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Металіст 1925 зіграє товариський матч з Катаром

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 18:11
Металіст 1925 зіграє товариський матч з Катаром
Младен Бартулович
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 анонсував черговий товариський матч на літніх зборах в Австрії.

Про це повідомила пресслужба харків'ян.

Так, 23 липня підопічні Бартуловича зіграють проти збірної Катару. Точний час початку поєдинку буде оголошено пізніше.

Катар посідає 55-те місце у рейтингу ФІФА, а головним тренером є Хулен Лопетегі, який раніше працював із Порту, Реалом, Вест Гемом та збірною Іспанії.

Раніше Металіст 1925 оголосив імена шістьох суперників на зборах, серед яких є представник Бундесліги та топклуб з Греції.

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