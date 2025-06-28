Металіст 1925 веде переговори з іноземним клубом щодо продажу Калюжного – ЗМІ

Новачок Металіста 1925 Іван Калюжний недовго затримається у складі харківського клубу після переходу з Олександрії.

За інформацією порталу Динамоманія, клуб має пропозицію з-за кордону щодо трансферу хавбека, сторони дуже близькі до підписання угоди.

Ситуація має вирішитися найближчими днями. Зазначається, що мова йде не про польський Відзев, про інтерес якого повідомляли раніше.

Зазначимо, що Іван Калюжний наприкінці сезону залишив Олександрію, за яку виступав з 2021-го, зігравши за цей час 67 матчів – чотири голи та шість асистів.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.