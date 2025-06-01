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Олександрія попрощалась із Калюжним та ще двома футболістами

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 12:12
Олександрія попрощалась із Калюжним та ще двома футболістами
Олександрія

Срібний призер чемпіонату України Олександрія попрощалась із трьома футболістами, зокрема хавбеком збірної України Іваном Калюжним.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Окрім Калюжного, клуб залишили Юрій Копина та Сергій Логінов. Олександрія подякувала обом виконавцям за час, який вони провели у команді та побажала успіхів у кар'єрі.

Копина виступав за "жовто-чорних" з 2021 року і за цей час зіграв 68 матчів, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Іван Калюжний виступав за команду з 2021-го, зігравши за цей час 67 матчів – чотири голи та шість асистів.

На рахунку Логінова 39 поєдинків та два забитих м'ячі з 2023 року.

Раніше Олександрію залишив спортивний директор та головний тренер Руслан Ротань.

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