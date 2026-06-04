Шахтар став найрезультативнішою командою УПЛ сезону 2025/26: скільки в середньому за матч забивали "гірники"

Шахтар став найрезультативнішим клубом УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Таке досягнення підкорилося для чинних чемпіонів вже другій поспіль: "гірники" забили 71 гол у 30 матчах (у середньому – 2,37 за гру).

Найчастіше Шахтар вражав ворота суперників в осінній частині сезону – 42 голи, а також у домашніх матчах – 37. Лише у трьох поєдинках "помаранчево-чорні" не змогли забити.

Другий результат в атаці показало Динамо – 66 голів (у середньому - 2,20). Третім став Кривбас – 53 голи (1,77).

Водночас найменше у сезоні забив Рух – 20 голів (0,67 за гру). Менше одного м'яча за матч також забивали Полтава, Олександрія, Оболонь та Верес.

Напередодні стало відомо, що Шахтар зробив багатомільйонну пропозицію щодо трансферу 22-річного аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе.