На таблицю будемо дивитися вже в кінці сезону: Бартулович – про перемогу над Динамо у 23 турі УПЛ

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу над Динамо у матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що попри такий успіх, в таблицю слід дивитися вже в кінці сезону.

Його слова наводить пресслужба харківського клубу.

"Ми дуже щасливі – уся команда, весь клуб. Це перша в історії клубу перемога над Динамо. Був дуже важкий матч, особливо його початок. Але ми це витримали, билися командою на полі. У другому таймі, я вважаю, вирівняли гру, замінами додали, забили гол і перемогли.



Ми йдемо від матчу до матчу. Попереду дуже важливе догравання з Вересом, готуємося до нього. На таблицю будемо дивитися вже в кінці сезону. Кожен матч буде важким, бо всі суперники вирішують свої завдання.



Верес, потім Кудрівка, далі Кубок – потрібно налаштовуватися на максимум у кожній грі. Мені потрібні всі гравці готовими, доведеться робити ротацію, бо граємо через три-чотири дні. Без цього буде важко", – сказав Бартулович.