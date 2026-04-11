На таблицю будемо дивитися вже в кінці сезону: Бартулович – про перемогу над Динамо у 23 турі УПЛ
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу над Динамо у матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що попри такий успіх, в таблицю слід дивитися вже в кінці сезону.
Його слова наводить пресслужба харківського клубу.
"Ми дуже щасливі – уся команда, весь клуб. Це перша в історії клубу перемога над Динамо. Був дуже важкий матч, особливо його початок. Але ми це витримали, билися командою на полі. У другому таймі, я вважаю, вирівняли гру, замінами додали, забили гол і перемогли.
Ми йдемо від матчу до матчу. Попереду дуже важливе догравання з Вересом, готуємося до нього. На таблицю будемо дивитися вже в кінці сезону. Кожен матч буде важким, бо всі суперники вирішують свої завдання.
Верес, потім Кудрівка, далі Кубок – потрібно налаштовуватися на максимум у кожній грі. Мені потрібні всі гравці готовими, доведеться робити ротацію, бо граємо через три-чотири дні. Без цього буде важко", – сказав Бартулович.
Після очного протистояння обидві команди так і залишилися сусідами по турнірній таблиці, однак Металіст скоротив відставання від свого сьогоднішнього суперника на 3 бали, набравши 38 очок, Динамо, маючи 41 очко, продовжує йти на 4-й сходинці.
Напередодні Карпати обіграли Олександрію.