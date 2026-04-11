Костюк: Програли гру Металісту 1925 без ударів по наших воротах

Олександр Булава — 11 квітня 2026, 18:07
Костюк: Програли гру Металісту 1925 без ударів по наших воротах
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк відреагував на поразку від Металіста 1925 (0:1) у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Програли гру без ударів по наших воротах. Ми бачили – два тайми наша команда володіла перевагою, але не втілили її в забиті м'ячі. Без ударів програли", – сказав тренер.

Костюк пояснив вихід Шоли Огундани замість Едуардо Герреро у другому таймі.

"Нам потрібна була свіжість, потрібна була глибина – що Шола міг нам дати. Тому випустили його туди", – зазначив фахівець.

Також тренер прокоментував другу поспіль поразку в чемпіонаті України.

"Треба гостріше грати, добігати до своїх зон завершення, якісніше давати передачі. Сьогодні у першому таймі ми бачили вже пусті ворота, влучаємо в гравця – і м'яч вибивається. Моменти створюємо, але, на жаль, напевно, є якийсь момент, де ми недопрацьовуємо саме в зоні завершення", – сказав Костюк.

Динамо з 41 балом наразі посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

