Металіст 1925 виявляє предметний інтерес до легіонера з албанського чемпіонату

Нігерійський нападник албанського Динамо Сіті Пітер Ітодо Мандела потрапив до сфери інтересів Металіста 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, інтерес поки предметний.

21-річний нігерієць минулого сезону провів 26 матчів у чемпіонаті Албанії, забивши 12 голів і віддавши 4 асисти.

Загалом на його рахунку в усіх турнірах 33 матчі (21 гол і 5 передач). Transfermarkt оцінює його у 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії, куди команда вирушить 27 червня.

Також стало відомо, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.