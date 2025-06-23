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Металіст 1925 виявляє предметний інтерес до легіонера з албанського чемпіонату

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 17:40
Металіст 1925 виявляє предметний інтерес до легіонера з албанського чемпіонату
Пітер Ітодо
KuqeZiFootball

Нігерійський нападник албанського Динамо Сіті Пітер Ітодо Мандела потрапив до сфери інтересів Металіста 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, інтерес поки предметний.

21-річний нігерієць минулого сезону провів 26 матчів у чемпіонаті Албанії, забивши 12 голів і віддавши 4 асисти.

Загалом на його рахунку в усіх турнірах 33 матчі (21 гол і 5 передач). Transfermarkt оцінює його у 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 визначився зі спаринг-партнерами на тренувальних зборах в Австрії, куди команда вирушить 27 червня.

Також стало відомо, що харківський клуб запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ. Водночас 21 червня Металіст 1925 також оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців.

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