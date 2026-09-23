Харків програв Торреенсе у кваліфікації жіночого Кубку Європи

Український ФК Харків зазнав поразки від португальського Торреенсе в першому, номінально домашньому, матчі фінального раунду кваліфікації жіночого Кубку Європи сезону-2026/27.

На 37 і 50 хвилинах голами у ворота Харкова відзначилася Дженні Маршалл. На 79 хвилині Єлизаветі Молодюк вдалося відіграти один м'яч та підвищити шанси команди на камбек у другому матчі, який відбудеться 30 вересня в Португалії (початок – о 22:00 за Києвом).

Кубок Європи – Кваліфікація, фінал

Перший матч, 2 вересня

ФК Харків – Торреенсе – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Маршалл, 0:2 – 50 Маршалл, 1:2 – 79 Молодюк

Нагадаємо, раніше Торреенсе у кваліфікації Кубку Європи вибив інший український клуб, Колос (9:2 за сумою двох матчів).