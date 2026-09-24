Аргентинський хавбек Харкова переніс операцію та пропустить щонайменше два місяці

Аргентинський півзахисник ФК Харків Рафаель Профіні переніс операцію після травми гомілкостопу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хірургічне втручання відбулося в одній із профільних клінік Мюнхена. У 23-річного гравця діагностували задній імпіджмент гомілкостопного суглоба, якого він зазнав у матчі з Оболонню (5:0).

Найближчим часом футболіст розпочне відновлення. Орієнтовний термін повернення на поле становить вісім тижнів.

Профіні перейшов у Харків влітку 2026 року. В його активі 5 матчів, в яких він відзначився асистом.

Нагадаємо, 19 вересня ФК Харків переміг Буковину з рахунком 2:0. Для підопічних Бартуловича ця перемога стала третьою поспіль в УПЛ.