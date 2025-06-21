Металіст 1925 запланував кадрову чистку перед стартом УПЛ

Металіст 1925 перед стартом нового сезону відпустить декількох гравців.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво харківського колективу вирішило, що команду покинуть досвідчені Євген Пасіч (перебував в оренді у Ворсклі) та Максим Імереков (контракт з клубом спливає 31 грудня цього року).

Також наступний сезон у новому клубі розпочне Андрій Борячук. 29-річний нападник може перейти в Епіцентр.

Також харків'яни планують повернути з оренди Ігора Когута, який грав за Чорноморець та Раймонда Овусу з австрійського Хорна. Тренерський штаб надасть їм шанс проявити себе у команді.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.

Напередодні клуб призначив нового головного тренера, яким став Младен Бартулович.