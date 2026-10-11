Мессі зробив дубль у першому матчі після завершення міжнародної кар'єри

У ніч із 10 на 11 жовтня Інтер Маямі в поєдинку регулярного чемпіонату МЛС вдома розгромив Ді Сі Юнайтед з рахунком 4:0.

Одним із головних героїв зустрічі став Ліонель Мессі. Він і Луїс Суарес у цьому матчі відзначилися дублями.

У першому таймі два голи забив уругваєць, а капітан "чапель" довів справу до розгрому вже у другій половині протистояння. Аргентинець відправив м'яч у сітку воріт на 47-й і 60-й хвилинах.

Спочатку Мессі із близької відстані переграв голкіпера ударом в один дотик із близької відстані. Дубль він оформив, прийнявши пас перед штрафним майданчиком гостей, після чого пішов на декількох захисників і точно пробив у нижній кут.

Аргентинець міг оформити й хеттрик. Проте Ді Сі Юнайтед декілька разів рятував голкіпер, а також стійка воріт.

Зазначимо, що тепер на рахунку Ліонеля 934 голи в кар'єрі. Більше має тільки Кріштіану Роналду, який напередодні відзначився 980-м забитим м'ячем.



Нагадаємо, що напередодні Мессі провів прощальний поєдинок за збірну Аргентини. У ньому він записав собі в актив три результативні дії.