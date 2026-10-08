Ти ніколи не опускав руки: Суарес щемливо відреагував на останній матч Мессі за збірну Аргентини
Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес звернувся до Ліонеля Мессі після його прощального матчу за збірну Аргентини, наголосивши на величезній футбольній спадщині Лео.
Своє звернення він написав в Інстаграмі.
"Друже, ти залишаєш після себе спадщину, сповнену рекордів, видатних моментів і незабутніх спогадів як гравець своєї національної збірної. Ти увійшов в історію південноамериканського та світового футболу. Скрізь, де ти бував, ти залишав свій слід, але завжди з повагою ставився до своїх суперників, і це робить тебе ще величнішим.
Вітаю тебе з кожним досягнутим успіхом, бо ти ніколи не опускав руки, бо ти навчив багатьох з нас, що якщо людина хоче здійснити мрії, то вони можуть збутися. Ти приклад як гравець, це більш ніж очевидно, але й великий приклад як людина, як партнер по команді та як друг. Дякую, дякую, дякую! Я назавжди вдячний за те, що жив у одну епоху з тобою. Я тебе дуже люблю!" – написав уругвайський футболіст.
Останній поєдинок Лео за "альбіселесте" провів у ніч проти 7 жовтня, коли аргентинці провели товариську зустріч проти Бенін. Гра закінчилася розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.
Це протистояння стало 208-м для Ліонеля у збірній, у яких він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Разом із національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.
Раніше Лео написав прощальний пост уболівальникам збірної Аргентини. Під публікацією свій коментар залишив Кріштіану Роналду.