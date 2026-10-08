Лео, не йди: партнери Мессі влаштували йому емоційний сюрприз дорогою на останній матч за збірну

Товариський матч проти Беніна став особливим для Ліонеля Мессі — легендарний аргентинець востаннє вийшов на поле у футболці збірної Аргентини. Перед поєдинком партнери по команді вирішили влаштувати капітану емоційне прощання ще дорогою на стадіон.

Під час поїздки до "Монументаля" футболісти в автобусі несподівано заспівали для Мессі спеціальну пісню. Головним заводієм став Родріго Де Пауль, який перебував у задній частині автобуса. Текст він заздалегідь записав у телефоні, після чого до виконання долучилася вся команда.

Футболісти переробили відому пісню "Beso a Beso" аргентинського виконавця Ла Мони Хіменеса, перетворивши її на емоційне звернення до свого капітана:

"Лео Мессі, ми хочемо тобі заспівати, ти вічний, як Катар. Не йди, подумай ще раз. Тебе про це просить увесь "Монументаль"".

Otamendi publicó un video de la Scaloneta cantándole a Leo de camino ayer hacia el Monumental ! 🎼No te vayas, pensalo una vez mas 🎼te lo pide todo el Monumental 🎼Leo Messi te queremos cantar 🎼Sos eterno como lo de Catar https://t.co/wtUE4FS14U — KING MESSI 10 (@messi10_rey) October 7, 2026

Особливо символічно, що мелодію використали не випадково. Пісня стала новою версією відомої кричалки вболівальників Рівер Плейта, яку свого часу фанати співали для Марсело Гальярдо, намагаючись переконати легендарного тренера не залишати клуб.

Тепер цю ж ідею партнери перенесли на Мессі. Щоправда, цього разу вмовляння були не від трибун, а від найближчих людей у роздягальні. Команда фактично попросила капітана ще раз подумати над рішенням завершити міжнародну кар'єру перед його останнім матчем на рідному "Монументалі".

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Нагадаємо, останній поєдинок Лео за "альбіселесте" провів у ніч проти 7 жовтня, коли аргентинці провели товариську зустріч проти Бенін. Гра закінчилася розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.

Це протистояння стало 208-м для Ліонеля у збірній, у яких він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Разом із національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.

Раніше Лео написав прощальний пост уболівальникам збірної Аргентини. Під публікацією свій коментар залишив Кріштіану Роналду.