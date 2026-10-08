Ні фото, ні футболок: збірна Аргентина проігнорувала гравців Беніну після останнього матчу Мессі

Головний тренер збірної Беніну Гернот Рор розповів про ситуацію після прощального матчу Ліонеля Мессі за Аргентину, коли його підопічним не вдалося обмінятися футболками із суперниками.

Його цитує RMC Sport.

"Єдиний неприємний момент – аргентинці нічого не дали нашим гравцям. Навіть немає фотографії з Мессі. Ми хотіли обмінятися футболками, але не отримали жодної. Нас навіть не пустили до їхнього коридору – охорона нікого не пропускала. Гравці приходили зі своїми футболками, сподіваючись обмінятися з аргентинцями. Ми намагалися домовитися, але все було марно", – сказав Рор.

73-річний німецький фахівець додав, що йому все ж вдалося передати наставнику "альбіселесте" свою футболку Ліонеля зразка 2018 року. Коуч аргентинської збірної Ліонель Скалоні попросив Лео її підписати та повернув власнику.

Також була ситуація, коли голкіпер Беніну прямо на полі після фінального свистка хотів зробити селфі з Ліонелем, але той агресивно проігнорував воротаря.

🚨 MESSI DIDN'T WANT TO TAKE PHOTOS AT HIS FAREWELL WITH THE AFRICAN PLAYERS🤔🤔 This is how he removed a Benin player who wanted a selfie and he went straight ahead... https://t.co/j6ENmOXd9M — Ayuba_ Sani🛎️🛎️ (@BigSANI_Ayuba) October 7, 2026

Нагадаємо, що матч закінчився розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.

Раніше Лео написав прощальний пост уболівальникам збірної Аргентини. Під публікацією свій коментар залишив Кріштіану Роналду. Легендарний хорват Лука Модрич відреагував на закінчення міжнародної кар'єри зіркового аргентинця.