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Ні фото, ні футболок: збірна Аргентина проігнорувала гравців Беніну після останнього матчу Мессі

Софія Кулай — 8 жовтня 2026, 12:05
Ні фото, ні футболок: збірна Аргентина проігнорувала гравців Беніну після останнього матчу Мессі
Аргентина – Бенін
Getty Images

Головний тренер збірної Беніну Гернот Рор розповів про ситуацію після прощального матчу Ліонеля Мессі за Аргентину, коли його підопічним не вдалося обмінятися футболками із суперниками.

Його цитує RMC Sport.

"Єдиний неприємний момент – аргентинці нічого не дали нашим гравцям. Навіть немає фотографії з Мессі. Ми хотіли обмінятися футболками, але не отримали жодної. Нас навіть не пустили до їхнього коридору – охорона нікого не пропускала. Гравці приходили зі своїми футболками, сподіваючись обмінятися з аргентинцями. Ми намагалися домовитися, але все було марно", – сказав Рор.

73-річний німецький фахівець додав, що йому все ж вдалося передати наставнику "альбіселесте" свою футболку Ліонеля зразка 2018 року. Коуч аргентинської збірної Ліонель Скалоні попросив Лео її підписати та повернув власнику.

Також була ситуація, коли голкіпер Беніну прямо на полі після фінального свистка хотів зробити селфі з Ліонелем, але той агресивно проігнорував воротаря.

Нагадаємо, що матч закінчився розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.

Раніше Лео написав прощальний пост уболівальникам збірної Аргентини. Під публікацією свій коментар залишив Кріштіану Роналду. Легендарний хорват Лука Модрич відреагував на закінчення міжнародної кар'єри зіркового аргентинця.

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