Аргентина – Алжир: відеоогляд матчу ЧС-2026, де Мессі переписав історію футболу

У ніч із 16 на 17 червня збірна Аргентини розгромила Алжир із рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головним героєм цієї зустрічі став Ліонель Мессі. Він забив усі три голи своєї команди.

Завдяки цьому капітан "альбіселесте" встановив одразу декілька історичних рекордів. Він став найстаршим автором дубля і хеттрика на Мундіалях, а також – наздогнав найкращого бомбардира світових першостей Мірослава Клозе.

До того ж цей ЧС став для Мессі шостим у кар'єрі. Таким досягненням не може похвалитись жоден футболіст.

Відеоогляд матчу Аргентина – Алжир

Зазначимо, що це був ювілейний 200-й матч для Мессі у складі збірної Аргентини. У них він забив 120 голів і віддав 64 асисти.

Наступну гру на турнірі Аргентина проведе проти Австрії. Вона відбудеться 22 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.