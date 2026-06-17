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Аргентина – Алжир: відеоогляд матчу ЧС-2026, де Мессі переписав історію футболу

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 07:55
Аргентина – Алжир: відеоогляд матчу ЧС-2026, де Мессі переписав історію футболу
Відеоогляд матчу Аргентина – Алжир на ЧС-2026
Getty Images

У ніч із 16 на 17 червня збірна Аргентини розгромила Алжир із рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Головним героєм цієї зустрічі став Ліонель Мессі. Він забив усі три голи своєї команди.

Завдяки цьому капітан "альбіселесте" встановив одразу декілька історичних рекордів. Він став найстаршим автором дубля і хеттрика на Мундіалях, а також – наздогнав найкращого бомбардира світових першостей Мірослава Клозе.

До того ж цей ЧС став для Мессі шостим у кар'єрі. Таким досягненням не може похвалитись жоден футболіст.

Відеоогляд матчу Аргентина – Алжир

Зазначимо, що це був ювілейний 200-й матч для Мессі у складі збірної Аргентини. У них він забив 120 голів і віддав 64 асисти.

Наступну гру на турнірі Аргентина проведе проти Австрії. Вона відбудеться 22 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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