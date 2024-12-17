Мессі привітав Ямала з перемогою в премії Golden Boy-2024

Легенда каталонської Барселони Ліонель Мессі привітав Ламіна Ямала з перемогою в премії Golden Boy-2024 та гравчиню жіночої команди Вікі Лопес з Golden Girl-2024.

Відповідний пост він опублікував у соцмережі Instagram.

"Ламін, Вікі: ця нагорода – результат не лише таланту, а й наполегливої праці та самопожертви. Я пишаюся тим, що ви є частиною Messi+10. Вітаю і не зупиняйтеся", – написав Мессі.

У відповідь на це Ямал сказав, що його найбільше захоплює стиль Мессі – легкість, з якою він робить усе. Він вважає Ліонеля зразком для наслідування, і гравцем, на якого рівняються всі діти.

Іспанець переміг у голосуванні за найкращого гравця Європи у віці до 21 року та у віці 17 років та 4 місяців став наймолодшим переможцем у цій номінації.

Цього сезону Ламін Ямал зіграв у 21 матчі Барселони, відзначившись 6 голами та 12 асистами. Також він зі збірною Іспанії тріумфував на Євро-2024.

Проте в останній грі проти Леганеса (0:1) 17-річний вінгер травмувався, через що не допоможе своїй команді під час поєдинку з Атлетико. Цей матч відбудеться у суботу, 21 грудня.