Ямал вибув до кінця року через пошкодження

17-річний півзахисник Барселони Ламін Ямал вибув на місяць через пошкодження, отримане в матчі 17 туру іспанської Ла Ліги проти Леганеса (0:1).

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

У заяві "блаугранас" підтверджується, що іспанець зазнав травми зв'язок гомілковостопного суглоба 1 ступеня, через що не зможе вийти на поле в найближчі кілька тижнів.

Ямал отримав пошкодження ще в першому таймі гри з Леганесом, однак був замінений лише на 75-й хвилині.

Ламін Ямал є однією з головних зірок Барселони в нинішньому сезоні. 17-річний вінгер провів 21 поєдинок, забив 6 голів та віддав 12 асистів.

Зазначимо, що наприкінці листопада іспанський футболіст тільки відновився від попередньої травми. Тоді в Ямала діагностували синдесмоз правого гомілковостопного суглоба 1-го ступеня.