Слідами Мессі та Ямаля: центрбек Барселони став переможцем Golden Boy-2026

Центрбека Барселони Пау Кубарсі визнали найкращим молодим футболістом Європи за версією премії Golden Boy-2026.

Про це повідомляють організатори премії Tuttosport. Деталі додає Reuters.

"Я дуже пишаюся цією нагородою і дякую всім, хто проголосував за мене. Це був надзвичайний рік, і ми прагнемо досягти ще більшого", – зазначив Кубарсі.

Таким чином, Кубарсі став другим оборонцем, який отримав цю нагороду відтоді, як її заснували у 2003 році. Вперше це звання здобув у 2018 році Маттейс де Лігт, який на той час виступав у складі Аякса.

Окрім того, він став п'ятим гравцем в історії Барселони, який здобув нагороду Golden Boy. Раніше її отримували Ліонель Мессі, Педрі, Ґаві та Ламін Ямаль.

Кубарсі влітку цього року став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії, а у минулому сезоні допоміг Барселоні виграти іспанську першість, здобути Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Загалом 19-річний оборонець провів на дорослому клубному рівні 141 матч, у якому відзначився 2 голами та 7 асистами.

Зауважимо, що Golden Boy – це щорічна футбольна нагорода найкращому молодому гравцеві, який ще не досяг 21 року та виступає у вищому дивізіоні в європейському чемпіонаті.

Нагадаємо, що торік нагороду Golden Boy виграв 19-річний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе.