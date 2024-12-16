Барселона сенсаційно поступилась Леганесу, Бетіс переграв Вільярреал у 17 турі Ла Ліги

У неділю, 15 грудня, відбулися матчі 17 туру іспанської Ла Ліги.

Мадридський Атлетико вдома мінімально обіграв Хетафе. Єдиний гол в активі Александера Серлота. "Матрацники" наздогнали в турнірній таблиці Барселону, яка несподівано поступилась Леганесу. Команди ділять перше та друге місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи по 38 балів в активі.

Бетіс завдяки голам Віктора Роке та Ло Чельсо на виїзді обіграв Вільярреал (2:1). Реал Сосьєдад після розгромної перемоги над Динамо не зміг переграти Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліги

17 тур, 14 грудня

Атлетико – Хетафе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Серлот

Алавес – Атлетик 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Гомес, 1:1 – 67 Хордан

Вільярреал – Бетіс 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Віктор Роке, 0:2 – 47 Ло Чельсо, 1:2 – 55 Баена

Реал Сосьєдад – Лас-Пальмас 0:0

Барселона – Леганес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 4 Гонсалес

Напередодні мадридський Реал втратив очки у матчі проти Райо Вальєкано.