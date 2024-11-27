Став відомий переможець премії Golden Boy-2024

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль здобув нагороду Golden Boy-2024.

Переможця оголосило італійське видання Tuttosport, яке започаткувало дану номінацію.

Іспанець переміг у голосуванні за найкращого гравця Європи у віці до 21 року та у віці 17 років та 4 місяців став наймолодшим переможцем у цій номінації.

У сезоні-2023/24 Ямаль зіграв 50 матчів, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 7 результативних передач. Також він став переможцем Євро-2024 зі збірною Іспанії.

Приз Golden Boy вручається щорічно з 2003 року. Минулого року нагороду завоював хавбек Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем.