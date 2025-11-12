Мессі: Вся моя родина сумує за Барселоною, ми хочемо повернутися туди

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі поговорив про бажання жити у Барселоні та ще раз вийти на газон стадіону "Камп Ноу" у статусі футболіста.

Слова 38-річного аргентинця наводить ESPN.

Мессі залишив Барселону влітку 2021 року у статусі вільного агента, оскільки клуб не зміг дозволити собі перепідписати футболіста. За словами Ліонеля, вся його родина сумує за Барселоною. У майбутньому вони збираються повернутися туди.

"Ми дуже сумуємо за Барселоною. З дітьми та дружиною ми постійно говоримо про Барселону. Ми плануємо повернутися туди жити. У нас там є будинок, все необхідне, тому ми хочемо саме цього", – сказав Мессі.

Нещодавно аргентинець проник на стадіон "Камп Ноу", який все ще перебуває на стадії реконструкції. Гравець не був на ньому з моменту свого відходу у 2021 році.

"Я дуже чекаю на повернення на стадіон, коли він буде готовий, тому що я переїхав до Парижа і більше не повертався на "Камп Ноу". А потім Барса переїхала на Олімпійський стадіон у Монжуїку. Буде дивно повернутися туди і побачити його ("Камп Ноу"), бо востаннє я бачив його дуже давно. Буде емоційно повернутися туди і згадати все, що було".

Хоча Мессі ніколи не коментував можливість знову виступати за Барселону, він все ще відчуває, що має незавершені справи з клубом.

"Після від'їзду я відчуваю дивне почуття, тому що все сталося так, як сталося. Останні сезони я провів там, граючи без уболівальників через пандемію. Проживши там все своє життя, я не поїхав так, як мріяв. Я уявляв собі, що проведу всю свою кар'єру в Європі, в Барселоні, а потім приїду сюди (в Маямі), як і сталося, бо це був мій план. Це було те, чого я хотів. Тож моє прощання було трохи дивним через ситуацію, що склалася".

Нагадаємо, що президент Барселони Жоан Лапорта хоче провести прощальний матч Ліонеля Мессі на оновленому "Камп Ноу".

Але при цьому Лапорта назвав повернення Мессі до Барселони "нереалістичним сценарієм".