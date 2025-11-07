Барселона планує провести прощальний матч Мессі на оновленому "Камп Ноу"

Президент Барселони Жоан Лапорта хоче влаштувати прощальний матч Ліонеля Мессі після завершення реконструкції головного стадіону клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Це був би чудовий спосіб відкрити Камп Ноу з даниною поваги Лео Мессі, адже на такому матчі буде повністю заповнений стадіон. Я був би радий, якщо нам вдасться провести прощальний матч Ліонеля Мессі в Барселоні", – сказав Лапорта.

Мессі залишив Барселону у серпні 2021 року після 21 року, проведеного у складі каталонців. За цей час аргентинець зіграв 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 асисти.

Очікується, що реконструкцію Камп Ноу буде завершено у 2026 році. Місткість оновленого стадіону зросте до 105 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти на правах оренди до Галатасараю.