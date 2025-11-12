Президент Барселони оцінив імовірність повернення Мессі

Президент Барселони Жоан Лапорта спростував чутки про повернення у клуб легендарного аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Слова Лапорти наводить Фабріціо Романо.

"З поваги до Мессі, наших гравців і працівників клубу – зараз не час спекулювати нереалістичними сценаріями", – заявив президент.

Нагадаємо, Мессі наразі виступає за клуб МЛС Інтер Маямі. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 38-річний аргентинець може повернутися в Барселону на правах короткотермінової оренди під час міжсезоння в МЛС. Ці розмови розгорілися з новою силою після того, як Мессі нещодавно відвідав реконструйований стадіон Камп Ноу.

Аргентинець є вихованцем Барселони. За першу команду каталонців виступав з 2004 до 2021 року.