Сумую всією душею, – Мессі побував на оновленому "Камп Ноу" Барселони

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі ненадовго повернувся туди, де він, за його ж словами, почувався "найщасливішою людиною" на планеті.

Про це 38-річний аргентинець повідомив в Instagram.

Мессі поділився історією про те, як він учора, 9 листопада, побував на "Камп Ноу", рідній арені його рідної Барселони, якій він віддав більшу частину свого життя.

Футболіст вийшов на газон, де зробив кілька фотографій, а також записав коротке відео поруч зі стадіоном, який готується знову приймати футбольні матчі після двох років процесу реконструкції.

"Вчора ввечері я повернувся в місце, за яким сумую душею. Місце, де я був безмежно щасливий, де ви, друзі, змусили мене відчути себе в тисячу разів найщасливішою людиною у світі. Сподіваюся, одного разу я зможу повернутися, і не просто попрощатися як гравець, бо мені так і не вдалося цього зробити", – написав Мессі.

Коли Ліонель Мессі йшов з Барселони влітку 2021 року, він так і не зміг попрощатися з каталонськими фанатами через обмеження, що були введені під час пандемії коронавірусу.

У нього має з'явитися можливіть виправити це: президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта хоче провести прощальний матч аргентинця на оновленому "Камп Ноу".

А поки це лише плани, Мессі допомагає своєму теперішньому клубу проходити сіткою плейоф в МЛС. Завдяки результативній грі Ліонеля Інтер Маямі розгромив Нешвілл та пройшов до чвертьфіналу постсезону.