Мессі повторив гольове досягнення Пеле

Денис Іваненко — 2 березня 2026, 10:57
Аргентинський нападник Ліонель Мессі зрівнявся з Пеле за голами зі штрафних ударів.

Про це повідомляє Sportstar.

Форвард Інтер Маямі відзначився дублем напередодні в матчі проти Орландо Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС. В ньому "чаплі" здійснили камбек з рахунку 0:2.

Вони перемогли 4:2. Крапку в зустрічі саме зі штрафного удару поставив 38-річний аргентинець.

Цей гол став 70-м для Мессі зі стандартних положень. Він дозволив Мессі піднятись у рейтингу гравців, які найбільше забили зі штрафних.

Тепер 8-разовий володар "Золотого м'яча" ділить другу сходинку з "Королем футболу". Пальму першості ж утримує інший бразилець – Жунінью Пернамбукано.

Рекордсмени за кількістю голів зі штрафних ударів

  • 1. Жунінью Пернамбукано – 77 (Бразилія)
  • 2-3. Ліонель Мессі – 70 (Аргентина)
  • 2-3. Пеле – 70 (Бразилія)
  • 4-5. Роналдінью – 66 (Бразилія)
  • 4-5. Віктор Легротальє – 66 (Аргентина)

Зазначимо, що напередодні Йожеф Сабо назвав найкращого футболіста в історії. Він згадав і Ліонеля Мессі, проте обрав іншого гравця.

Інтер Маямі

