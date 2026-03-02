Мессі повторив гольове досягнення Пеле
Аргентинський нападник Ліонель Мессі зрівнявся з Пеле за голами зі штрафних ударів.
Про це повідомляє Sportstar.
Форвард Інтер Маямі відзначився дублем напередодні в матчі проти Орландо Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС. В ньому "чаплі" здійснили камбек з рахунку 0:2.
Вони перемогли 4:2. Крапку в зустрічі саме зі штрафного удару поставив 38-річний аргентинець.
Цей гол став 70-м для Мессі зі стандартних положень. Він дозволив Мессі піднятись у рейтингу гравців, які найбільше забили зі штрафних.
Тепер 8-разовий володар "Золотого м'яча" ділить другу сходинку з "Королем футболу". Пальму першості ж утримує інший бразилець – Жунінью Пернамбукано.
Рекордсмени за кількістю голів зі штрафних ударів
- 1. Жунінью Пернамбукано – 77 (Бразилія)
- 2-3. Ліонель Мессі – 70 (Аргентина)
- 2-3. Пеле – 70 (Бразилія)
- 4-5. Роналдінью – 66 (Бразилія)
- 4-5. Віктор Легротальє – 66 (Аргентина)
Зазначимо, що напередодні Йожеф Сабо назвав найкращого футболіста в історії. Він згадав і Ліонеля Мессі, проте обрав іншого гравця.