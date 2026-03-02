Це абсолютна вершина: Сабо назвав найкращого футболіста в історії

Легенда київського Динамо Йожеф Сабо розповів, кого вважає найкращим гравцем в історії футболу.

Його слова цитує Український футбол.

Колишній наставник збірної України, зокрема, порівняв Пеле, проти якого грав тричі, з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Він вважає, що саме бразилець був і залишається номером 1.

"Пеле на полі був богом. У Сан-Паулу ми програли 1:2, і він нам забив. Персонально з ним грати було неможливо. Пеле був зовсім іншим нападником, не рівня багатьом сучасним. Він міг усе: зіграти зліва, справа, у відтяжці. Стрибучість божевільна – за невисокого зросту він вигравав увесь другий поверх. А як він приймав м'яч на груди! М'яч буквально липнув до нього, тоді як у наших футболістів він часто відскакує на п'ять метрів, як від дерева. Для мене Пеле кращий і за Мессі, і за Роналду. Марадона був генієм іншого типу – індивідуалістом-лівшею, здатним обіграти всю команду, але Пеле – це абсолютна вершина", – сказав Сабо.

Зазначимо, що Пеле тричі вигравав чемпіонат світу. Він помер наприкінці 2022 року у статусі найкращого бомбардира збірної Бразилії, у складі якої забив 77 голів у 92 матчах.

Пізніше його рекорд побив Неймар. На клубному рівні Пеле майже всю кар'єру провів у Сантосі, з яким шість разів тріумфував у національному чемпіонаті та двічі вигравав Кубок Лібертадорес.